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Общество / Происшествия
14 ноября 2020, 11:01

В Екатеринбурге задержаны подозреваемые в разбойном нападении в коммуналке на Уралмаше

По подозрению в совершении нападения задержаны трое мужчин 1968, 1974, 1983 годов рождения.

По подозрению в совершении нападения задержаны трое мужчин 1968, 1974, 1983 годов рождения. Фото: коллаж, УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция раскрыло разбойное нападение на жильцов коммунальной квартире в микрорайоне Уралмаш. Жилище, в котором находились подозреваемые, пришлось брать штурмом через окно.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, разбойное нападение раскрыли сотрудники ППС совместно с участковыми уполномоченными отдела полиции № 15. По подозрению в совершении нападения задержаны трое мужчин 1968, 1974, 1983 годов рождения. Двое из них ранее имели судимость за причинение тяжкого вреда здоровью, ещё один  – за уклонение от уплаты алиментов.

Сообщение о драке в одной из квартир в доме на ул. Бакинских комиссаров поступило в дежурную часть полиции 12 ноября. Прибывший на место происшествия наряд ППСП обнаружил в пострадавшего 36-летнего хозяина жилища. Мужчина получил серьёзные повреждения: закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. После избиения нападавшие похитили из квартиры сотовый телефон и телевизор.

Сотрудникам полиции установить место нахождения нападавших: квартиру, расположенную на первом этаже на ул. Донбасской, 18. Входная дверь в помещение оказалась залита монтажной пеной, а жильцы попадали внутрь через окно. Таким же образом штурмовать жильё пришлось и полиции. Все злоумышленники были задержаны.

В квартире обнаружен сотовый телефон потерпевшего. Кроме того, в этот же день участковые уполномоченные нашли и украденный телевизор: нападавшие продали его незнакомцу по пути к дому за две тысячи рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (Разбой с незаконным проникновением в жилище). Максимальное наказание - до двенадцати лет лишения свободы. Все задержанные помещены под стражу.   

Областная газета Свердловской области

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