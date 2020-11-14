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14 ноября 2020, 15:35

На Урале росгвардейцы дважды за сутки выезжали на обследование предметов, похожих на боеприпасы

Учебная граната

Обе находки не представляли опасности. Фото: со сраницы управления Росгвардии по Свердловской области Вконтакте

В Свердловской области взрывотехники ОМОН Росгвардии дважды за сутки выезжали на обследование найденных местными жителями предметов, похожих на боеприпасы. Инциденты произошли в Верхней Салде и Верхотурье.

Как сообщается на официальной странице управления Росгвардии по Свердловской области Вконтакте, сначала тревожное сообщение поступило из Верхней Салды. Подозрительный предмет обнаружил в лесном массиве вблизи коллективного сада местный житель.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ОМОН установили, что находкой является муляж ручной осколочной гранатой РГД-5. Какой-либо опасности он не представляет.

Ещё одну находку сделал во время строительных работ на приусадебном участке житель Верхотурья. Как установили специалисты Росгвардии, этот предмет также не представлял угрозы: им оказалась учебная имитация ручной осколочной гранатой Ф-1.

После обследования оба предмета были переданы сотрудникам полиции.

Областная газета Свердловской области

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