На трассе Пермь-Екатеринбург произошло ДТП с четырьмя пострадавшими

Обстоятельства ДТП в Нижнесергинском районе выясняет Госавтоинспекция. Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области произошла дорожная авария, в которой пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Обстоятельства ДТП в Нижнесергинском районе выясняет Госавтоинспекция.

Как рассказали в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, авария случилась 14 ноября, около 05:35 на 267 км трассы Пермь-Екатеринбург. По предварительной информации, водитель за рулём автомобиля «Лада-Гранта» не учёл погодных условий, превысил скорость и врезался бетонное ограждение, разделяющее встречные потоки транспорта.

В результате аварии трое пассажиров, которые находились на заднем пассажирском сидении, - женщина 1986 года рождения и двое детей – девочка (2011) и мальчик (2014) получили травмы в виде ушибов и ссадин. Также пострадал сам водитель - 42-х летний мужчина.

О водителе известно, что его стаж за рулём составляет девять лет. В 2020 году он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

В момент аварии семья ехала к родственникам в Башкирию. Все, кто находился в машине, были пристегнуты ремнями безопасности, а младший ребёнок ехал в детском удерживающем устройстве. Это помогло избежать более серьёзных последствий.