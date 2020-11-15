В Екатеринбурге перевернулся Nissan Micra: погибла пассажирка

Nissan Micra слетел с трассы в кювет и перевернулся. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге минувшим вечером произошло ДПТ, в результате которого погибла пассажирка легкового автомобиля. Nissan Micra слетел с трассы в кювет и перевернулся.

Как рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, авария произошла 14 ноября около 20:30 напротив дома по ул. Колхозная, 42 в посёлке Верхнемакарово.

По предварительным данным, женщина за рулём Nissan Micra ехала по ул. Колхозная от ул. Луговой в сторону переулка Чусовской и не справилась с управлением.

В результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончалась до приезда скорой женщина-пассажир 1955 года рождения. В момент аварии погибшая находилась на заднем пассажирском сидении и не была пристегнута ремнём безопасности.

В ГИБДД добавили, что стаж водителя составляет 17 лет. В момент аварии она также была не пристёгнута.

Для установления предварительных причин аварии на место происшествия выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга.

При обследовании места происшествия установлено, что на данном участке дороги отсутствует искусственное освещение и тротуар. По выявленным недостаткам будет выдано предписание в администрацию Екатеринбурга для устранения недостатков улично-дорожной сети.