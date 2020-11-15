В Екатеринбурге мошенники оформили на пенсионерку кредит на 1,8 миллиона рублей

Аферисты оформили на пожилую женщину кредит на 1,8 миллиона рублей. Фото: Алексей Кунилов

Очередная жительница Екатеринбурга стала жертвой телефонных мошенников. Аферисты оформили на пожилую женщину кредит на 1,8 миллиона рублей.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, 64-летняя потерпевшая обратилась в полицию 12 ноября.

Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что по счёту клиентки происходят сомнительные операции, а на её имя пытаются оформить кредит.

По словам злоумышленника, чтобы урегулировать вопрос, необходимо выполнить отмену операции. Затем лже-банковский работник перевёл женщину на другого сотрудника, который подключил её к автоматической системе. После этого, потерпевшей на телефон пришёл секретный код, который она сообщила «роботу». Затем женщина зашла в мобильное приложение банка и увидела, что на её имя оформлен кредит на сумму 1.8 миллиона рублей.

Далее с потерпевшей снова связались неизвестные и под предлогом установки специальной защиты мобильного банка убедили гражданку скачать на телефон приложение удалённого доступа. Затем ей пришли смс-сообщения о подключении к «семейному» счёту с указанием конкретных лиц. Позже женщине пришли уведомления, её отключили от этого счета. Вскоре все деньги с него пропали, а женщина осталась должна банку.

Следственным подразделением территориального ОВД возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Отметим, что это уже не первый случай за последнее время, когда жители Екатеринбурга становятся жертвами телефонных мошенников. Ранее пожилой житель уральской столицы перевёл злоумышленниками более 2,7 млн рублей.Также в начале ноября аферисты оформили на местного жителя кредит на 400 тысяч рублей, а в конце октября сообщалось о пенсионерке, которая перевела мошенникам более 4,1 миллиона рублей.