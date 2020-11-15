Темы дня

Общество / Происшествия
15 ноября 2020, 15:48

В Нижнем Тагиле из-за пригоревшей еды в тандыре эвакуировали посетителей торгового центра

Причиной стало задымление в одном из кафе.

Причиной стало задымление в одном из кафе. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Нижнем Тагиле в воскресенье утром эвакуировали посетителей торгового центра. Причиной стало задымление в одном из кафе.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о задымлении в одноэтажном кафе, пристроенном к двухэтажному торговому центру на ул. Садовая, поступило в  экстренные службы 15 ноября в 10:44.

К месту происшествия выезжали шесть пожарных машин и 20 огнеборцев. Как выяснили прибывшие спасатели, в кафе пригорела пища в тандырной печи. По вентиляции дым распространился по всему торговому центру.

Из здания ТЦ и самого помещения общепита эвакуировали 62 человека, в том числе двоих детей. Отмечается, что на момент происшествия посетителей в кафе не было.

В результате инцидента никто не пострадал. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.11.2020, 15:48 / Общество
В Нижнем Тагиле из-за пригоревшей еды в тандыре эвакуировали посетителей торгового центра
15.11.2020, 15:03 / Общество
В России продлили упрощённый порядок регистрации лекарств от коронавируса
15.11.2020, 14:11 / Общество
В Екатеринбурге мошенники оформили на пенсионерку кредит на 1,8 миллиона рублей
15.11.2020, 13:23 / Общество
За сутки коронавирус унёс жизни семерых свердловчан
15.11.2020, 13:15 / Общество
В России второй день подряд подтвердили более 22 тысяч случаев COVID-19