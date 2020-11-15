В Нижнем Тагиле из-за пригоревшей еды в тандыре эвакуировали посетителей торгового центра

Причиной стало задымление в одном из кафе. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Нижнем Тагиле в воскресенье утром эвакуировали посетителей торгового центра. Причиной стало задымление в одном из кафе.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о задымлении в одноэтажном кафе, пристроенном к двухэтажному торговому центру на ул. Садовая, поступило в экстренные службы 15 ноября в 10:44.

К месту происшествия выезжали шесть пожарных машин и 20 огнеборцев. Как выяснили прибывшие спасатели, в кафе пригорела пища в тандырной печи. По вентиляции дым распространился по всему торговому центру.

Из здания ТЦ и самого помещения общепита эвакуировали 62 человека, в том числе двоих детей. Отмечается, что на момент происшествия посетителей в кафе не было.

В результате инцидента никто не пострадал.