Пропавшая девочка из Асбеста найдена мертвой

Расследуется уголовное дело по п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней). Фото: "Лиза Алерт"

Поисковый отряд "Лиза Алерт" сообщил, что пропавшая в Асбесте 11-летняя девочка погибла. Задержан подозреваемый в убийстве, он дал признательные показания.

"Найдена. Погибла. Глубочайшие соболезнования родным и близким", - сообщили в поисковом отряде сегодня вечером.

В пресс-службе СУ СКР по регину "Облгазете" заявили, что на причастность к пропаже малолетней проверено несколько десятков лиц. Были изъяты записи с камер видеонаблюдения по всем возможным маршрутам перемещения девочки, допрошены её родственники, знакомые.

"В результате проведённой работы установлен и задержан подозреваемый в убийстве. Ранее он с ней знаком не был. Днём 12 ноября он встретил несовершеннолетнюю на улице, разговорился с ней и пригласил к себе домой. Впоследствии тело погибшей в тёмное время суток он закопал в земле, прикрыв ветками деревьев, недалеко от своего дома", - рассказали в ведомстве.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и вынесут в отношении него меру пресечения.

"Задержанным оказался ранее судимый за тяжкие преступления гражданин 1980 года рождения. В его "послужном списке" имеются криминальные эпизоды, предусмотренные ст.161 (грабёж), 228 (незаконный оборот наркотических веществ), 158 (кража), 105 (убийство) и 162 (разбой) УК РФ. За колючей проволокой в общей сложности он провёл 19 лет. После выхода из тюрьмы трудился в местной ритуальной фирме. Под прессом неопровержимых улик, добытых в ходе оперативных мероприятий представителями МВД и СКР, подозреваемый дал признательные показания", - прокомментировал трагедию глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, что 11-летняя девочка ушла из дома по ул. Ленина 12 ноября и не вернулась домой в назначенное время. Вечером в правоохранительные органы поступило тревожное сообщение от мамы Полины. Первоначальные поисковые мероприятия не принесли результата, следственный отдел по городу СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по признакам преступления по п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней).