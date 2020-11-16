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16 ноября 2020, 07:35

В Алапаевске пожар ночью вывел на улицу 20 человек, в Артёмовском - 15

Эвакуация жильцов из подъезда

В обоих случаях огонь повредил домашнее имущество в квартирах на втором этаже. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В ночь на 16 ноября пожары произошли в многоквартирных домах в Алапаевске и Артёмовском. Были эвакуированы 20 и 15 жильцов соответственно.

Двухэтажка на ул. Толмачева в Алапаевске загорелась около 1:30. На место происшествия выезжали 11 спасателей на двух спецмашинах. Они эвакуировали по лестнице 20 человек, в том числе 5 детей. Огонь был потушен в течение двух минут. Установлено, что на площади 4 кв. м повреждено домашнее имуществе в квартире на втором этаже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Артёмовском пятиэтажка на ул. Свободы загорелась после 4:00. Горела также квартира на втором этаже. До прибытия спасателей дом самостоятельно покинули 15 жильцов, в том числе трое детей. Огнеборцам понадобилось две минуты, чтобы справиться с основной задачей. В результате на площади 6 кв. м повреждённым осталось домашнее имущество в горевшей квартире.

Областная газета Свердловской области

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