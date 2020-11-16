На Среднем Урале организована проверка по факту схода вагонов грузового поезда

После схода вагонов их опрокидывания не последовало. Фото: пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

В Свердловской области организована проверка по факту схода вагонов грузового поезда. Инцидент произошёл вечером, 13 ноября, на станции Грязновская.

Как сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, в 17:44 грузовой поезд, состоящий из 71 порожнего полувагона, отправился со станции. В этот момент в результате перевода стрелки под железнодорожным составом с рельсов сошли два вагона. Опрокидывания вагонов не произошло. Никто не пострадал.

Следователи провели осмотр места происшествия. Сейчас они опрашивают работников локомотивной бригады, выясняют причины и обстоятельства случившегося, устанавливают сумму причинённого ущерба. По результатам проверки будут принято процессуальное решение.