Энергетики встретятся с жильцами замерзающего под Екатеринбургом коттеджного посёлка. Фото: Александр Зайцев.

В Белоярском городском округе продолжается ликвидация последствий технологического нарушения в населённом пункте Прохладный, в результате которого остались без тепла и света жители коттеджного посёлка «Чистые росы». По состоянию на 00:00 без электричества оставались 45 домовладений.

Как сообщает пресс-служба «Россети Урал», причиной отключения электричества на одной из улиц коттеджного посёлка «Чистые росы» стал несанкционированный рост нагрузки на существующее энергооборудование.

По словам местных жителей, начиная с 14:00 субботы до утра воскресенья в посёлке не было света. Затем в ряде домов электричество появилось, однако некоторые улицы всё ещё остаются обесточенными.

«По состоянию на 00:00 без электричества остаётся 45 домовладений. Ситуация находится под контролем руководства свердловского филиала компании «Россети Урал», - говорится в сообщении энергетиков.

Сейчас последствия коммунальной аварии устраняют специалисты филиала компании «Свердловэнерго». К месту инцидента направили резервные источники электроснабжения, которые будут задействованы для восстановления энергоснабжения жителей на время проведения ремонтных работ.

«На сегодня обещали с 13:00 до 18:00 отключение, но перенесли на 15:00. Пишут, что отключение будет веерным. Улицы Агатовая, Аметистовая, Нефритовая, Опаловая, Гиацинтовая, Изумрудная. С 15:00 до 19:00 планируют отключить для перенастройки оборудования», - рассказал «Областной газете» житель посёлка Александр.

Энергетики обещают, что аварийно-восстановительные бригады будут работать всю ночь - до полной ликвидации нештатной ситуации.

По информации издания, сегодня вечером в посёлке состоится встреча с директором производственного отделения филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго» Владимиром Бабкиным.

В пресс-службе энергетической компании отметили, что накануне происшествия специалисты филиала «Свердловэнерго» реализовывали ряд технических решений, включая замену оборудования, для повышения качества электроснабжения жителей коттеджного посёлка.

«Несанкционированный рост нагрузок связан с рядом факторов. Проблематика заключается в том, что клиенты при технологическом присоединении заявляют заниженную мощность своих электроустановок, что не позволяет энергетикам спланировать мероприятия по реконструкции и модернизации сети», - говорится в сообщении энергетиков.