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Общество / Происшествия
16 ноября 2020, 18:01

В Верхней Салде оштрафовали заведующую детсадом, в котором потеряли трёхлетнего ребёнка

ребёнок на карусели

Ребёнок, оставленный без присмотра воспитателя, самовольно покинул территорию детсада. Фото: Алексей Кунилов.

В Верхней Салде завершилась проверка в детском саду, из которого после прогулки самовольно ушёл трёхлетний ребёнок. Заведующую дошкольным учреждением оштрафовали.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, инцидент произошёл 30 сентября в детском саду №19 «Чебурашка» во время прогулки. В 17 часов воспитанник средней группы, оставленный без присмотра воспитателя, покинул территорию детсада и сам перешёл через дорогу.

Спустя сорок минут ребёнка заметил прохожий, который сообщил о нём в дежурную часть. Тем временем сотрудники детского сада пытались самостоятельно отыскать ребёнка. О пропаже они не сообщили ни в полицию, ни родителям.

Прокуратура внесла в адрес руководителя управления образования Верхнесалдинского ГО представление с требованием устранить нарушения, касающиеся здоровья и жизни несовершеннолетних, сделала выговор заведующей и воспитателю детского сада, а также возбудила в отношении заведующей административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод). По постановлению прокуратуры заведующая оштрафована на 10 тысяч рублей.

Напомним, самовольный уход ребёнка из детского сада в Верхней Салде случается не впервые. Прошлым летом подобный случай произошёл в другом детсаду - №13. Там потеряли двухлетнего малыша.

Областная газета Свердловской области

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