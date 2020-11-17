В Сысерти ночью тушили два садовых дома, две бани и торговый павильон

Оба пожара спасатели тушили до 6:00. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Сысерти в ночь на 17 ноября пожары произошли в коллективном саду на ул. Мира, а также на ул. Декабристов. В первом случае площадь возгорания составила 190 кв. м, во втором - 35 кв. м.

Садовые дома и бани загорелись около 1:00. На место происшествия выезжали 16 спасателей на пяти спецмашинах. Открытое горение было ликвидировано в 2:30, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 5:55. Установлено, что на площади 190 кв. м огонь уничтожил надворные постройки, две бани, кровлю садового дома, а также повредил перегородки, внутреннюю отделку, перекрытие и домашнее имущество второго садового дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

После 5:00 в диспетчерскую поступило сообщение о возгорании торгового павильона на ул. Декабристов. 10 огнеборцев тушили пожар несколько минут, проливка завершилась уже около 6:00. Тогда стало понятно, что павильон выгорел полностью на площади 35 кв. м.

Напомним, что предыдущей ночью в Алапаевске пожар вывел на улицу 20 человек, в Артёмовском - 15.