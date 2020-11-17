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Общество / Происшествия
17 ноября 2020, 15:46

В Екатеринбурге 5-летнего ребёнка эвакуировали с балкона горящей квартиры

пожар

В Екатеринбурге 5-летнего ребёнка эвакуировали с балкона горящей квартиры. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сегодня днём в Екатеринбурге на улице Профсоюзная, 53 произошёл пожар. В горящей квартире оказались двое взрослых и ребёнок. Поскольку путь был отрезан огнём, им пришлось ждать спасения на балконе.

Эвакуировать 5-летнего ребёнка с балкона горящей квартиры, расположенной на втором этаже 12-этажного дома, помог проходящий мимо мужчина. Сами родители дождались спасателей. Пожарные проникли в квартиру с помощью трёхколенной лестницы.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 12:26. К месту происшествия выезжали 12 человек на трёх спецмашинах. Они эвакуировали из здания 25 человек, в том числе пятерых детей.

С пожаром огнеборцы справились за 25 минут. Погибших и пострадавших нет.

Областная газета Свердловской области

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