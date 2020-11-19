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19 ноября 2020, 07:29

На Среднем Урале ночью полыхали три машины

Спасатели тушат загоревшийся автомобиль

С начала месяца в ночных пожарах повреждены более 10 автомобилей на Среднем Урале. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

19 ноября автомобили горели в Нижнем Тагиле и Ревде. Минувшей ночью огонь повредил Volkswagen Polo, Kia Cerato и "ВАЗ-2112".

Сообщение о возгорании в Нижнем Тагиле поступило в диспетчерскую после полуночи. На тушение двух машин на пр. Дзержинского выезжали 7 спасателей на двух спецмашинах. Они справились с огнём в течение двух минут. В результате на площади двух кв. м остались повреждены багажник и салон Volkswagen Polo и лакокрасочное покрытие левого заднего крыла и багажника "ВАЗ-2112". Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Ревде Kia Cerato загорелась около 2:30. На ул. Мира были направлены пять огнеборцев, они справились с поставленной задачей за минуту. Огонь повредил кузов и лобовое стекло Kia Cerato на площади 1 кв. м.

С начала месяца в ночных пожарах повреждены более 10 автомобилей на Среднем Урале.

Сюжет

Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

Областная газета Свердловской области

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На Среднем Урале ночью полыхали три машины