На Среднем Урале ночью полыхали три машины

19 ноября автомобили горели в Нижнем Тагиле и Ревде. Минувшей ночью огонь повредил Volkswagen Polo, Kia Cerato и "ВАЗ-2112".
Сообщение о возгорании в Нижнем Тагиле поступило в диспетчерскую после полуночи. На тушение двух машин на пр. Дзержинского выезжали 7 спасателей на двух спецмашинах. Они справились с огнём в течение двух минут. В результате на площади двух кв. м остались повреждены багажник и салон Volkswagen Polo и лакокрасочное покрытие левого заднего крыла и багажника "ВАЗ-2112". Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
В Ревде Kia Cerato загорелась около 2:30. На ул. Мира были направлены пять огнеборцев, они справились с поставленной задачей за минуту. Огонь повредил кузов и лобовое стекло Kia Cerato на площади 1 кв. м.
С начала месяца в ночных пожарах повреждены более 10 автомобилей на Среднем Урале.
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