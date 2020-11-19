В Екатеринбурге задержали подозреваемых в ограблении салона сотовой связи

Сотрудники полиции также проверяют подозреваемых на причастность к иным аналогичным преступлениям. Фото: оделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в ограблении салона сотовой связи. Поймать злоумышленников помогли прохожие.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, инцидент произошёл 17 ноября на ВИЗе. Около 16:50 сотрудники патрульно-постовой службы в ходе патрулирования улиц заметили потасовку с участием нескольких человек. Разняв конфликтующих, полицейские выяснили суть произошедшей разборки.

Как оказалось, за несколько минут до этого двое мужчин зашли в салон сотовой связи на ул. Заводской. Попросив посмотреть телефон стоимостью около 13 тысяч рублей, посетители попытались скрыться с ним. Однако работник магазина догнал злоумышленников на улице, где ему помогли двое прохожих.

Полицейские доставили подозреваемых в дежурную часть отдела полиции № 9 для разбирательства. Задержанными оказались двое местных жителей 41 и 44 лет. Старший из них ранее уже был судим за кражу.

Следственным подразделением территориального ОВД возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Фигуранты помещены под стражу. Теперь им грозит до 7 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции также проверяют подозреваемых на причастность к иным аналогичным преступлениям, совершённым на территории города.