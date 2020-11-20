На севере Свердловской области организованы поиски двух мужчин. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области..

Сегодня утром на севере Свердловской области стартовали поиски двух мужчин. Они могли провалиться под лёд.

По предварительным данным, двое мужчин на снегоходе, находясь на акватории озера Шемпат в городском округе Пелым, могли провалиться под лёд. Данное предположение "Областной газете" озвучили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Известно, что они пропали ещё вчера. На связь с родственниками мужчины не выходили. О их местонахождении ничего не известно.

Сегодня утром для проведения поисковой операции в район предполагаемого происшествия выдвинулись спасатели ивдельского поисково-спасательного отряда Службы спасения региона. Им помогают полицейские и родственники пропавших. Всего в поисках задействованы шесть человек на трёх снегоходах.

"Место предполагаемого происшествия труднодоступное, подъезд к озеру возможен только на специализированном транспорте (снегоходы, вездеходы)", – отметили в МЧС.

Ранее "Областная газета" сообщала, что на Бисертском пруду под лёд провалился 13-летний мальчик. Прибыв на место происшествия, спасатели 277-й пожарно-спасательной части увидели тонущего подростка на расстоянии 50 метров от берега. Возле него на льду сидела 21-летняя девушка, которая, видимо, пыталась помочь подростку. Её тоже пришлось спасать.

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