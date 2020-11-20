Темы дня

Общество / Происшествия
20 ноября 2020, 16:18

В Нижнем Тагиле мужчина, выходивший из трамвая, попал под колёса машины

ДТП в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле водитель легковушки сбил пешехода, выходившего из трамвая. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле водитель легковушки сбил пешехода, выходившего из трамвая. Пострадавший скончался в больнице.

Инцидент произошёл накануне поздно вечером на проспекте Ленина. Около 23 часов водитель автомобиля «Лада Калина» совершил наезд на 34-летнего мужчину, который выходил из трамвая на остановке. Пешеход в тяжёлом состоянии был доставлен в горбольницу. Там он скончался.

Гражданин, управлявший автомобилем, рассказал сотрудникам ГИБДД, что видел остановившийся трамвай и решил, что никто не будет выходить из него. Когда водитель машины тронулся, из вагона внезапно вышел мужчина.

Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, кроме этого ДТП вчера в регионе произошло ещё три дорожные аварии, в которых пострадали пешеходы. Происшествия зафиксировали на обходе Верхней Пышмы, на улицах Пархоменко и Кунарской в Екатеринбурге. В первых двух случаях причинами аварий стала собственная неосторожность пешеходов.

В связи с этим Госавтоинспекция напоминает пешеходам о том, что переходить через дорогу перед близко идущим транспортом и в неположенных местах нельзя. В тёмное время суток нужно использовать на верхней одежде и аксессуарах специальные световозвращающие элементы. Водителям, подъезжая к остановке маршрутного транспорта, необходимо снижать скорость и уступать дорогу пешеходам.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.11.2020, 17:32 / Общество
Около 30% обследованных свердловчан имеют антитела к коронавирусу
20.11.2020, 16:53 / Общество
На свердловских дорогах будут ловить должников по штрафам ГИБДД
20.11.2020, 16:29 / Общество
На Среднем Урале планируется сокращение числа коек для пациентов с COVID-19
20.11.2020, 16:18 / Общество
В Нижнем Тагиле мужчина, выходивший из трамвая, попал под колёса машины
20.11.2020, 16:04 / Общество
Владимир Путин поздравил Патриарха Кирилла с 74-летием