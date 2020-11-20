В Нижнем Тагиле мужчина, выходивший из трамвая, попал под колёса машины

В Нижнем Тагиле водитель легковушки сбил пешехода, выходившего из трамвая. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле водитель легковушки сбил пешехода, выходившего из трамвая. Пострадавший скончался в больнице.

Инцидент произошёл накануне поздно вечером на проспекте Ленина. Около 23 часов водитель автомобиля «Лада Калина» совершил наезд на 34-летнего мужчину, который выходил из трамвая на остановке. Пешеход в тяжёлом состоянии был доставлен в горбольницу. Там он скончался.

Гражданин, управлявший автомобилем, рассказал сотрудникам ГИБДД, что видел остановившийся трамвай и решил, что никто не будет выходить из него. Когда водитель машины тронулся, из вагона внезапно вышел мужчина.

Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, кроме этого ДТП вчера в регионе произошло ещё три дорожные аварии, в которых пострадали пешеходы. Происшествия зафиксировали на обходе Верхней Пышмы, на улицах Пархоменко и Кунарской в Екатеринбурге. В первых двух случаях причинами аварий стала собственная неосторожность пешеходов.