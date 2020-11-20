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Общество / Происшествия
20 ноября 2020, 21:07

В Каменске-Уральском из-за пожара в психиатрической больнице эвакуировали 80 человек

Пожарные

Для тушения пожара были привлечены 30 человек личного состава и 11 единиц техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В Каменске-Уральском загорелось здание поликлиники на территории психиатрической больницы №9. Огнеборцы эвакуировали 80 человек.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 18:23 - в кабинете на втором этаже лечебницы загорелась оконная рама. Площадь пожара составила 10 кв. метров.

Спасатели эвакуировали из зданий стационара и поликлиники 80 человек, среди которых 9 сотрудников и 4 лежачих пациента. В результате пожара никто не пострадал. Огонь был потушен в течении 20 минут после приезда пожарных.

Для тушения пожара были привлечены 30 человек личного состава и 11 единиц техники. Также на месте работали 4 звена газодымозащитников. Рядом со зданием был развёрнут оперативный штаб. Причина возгорания устанавливается.

Областная газета Свердловской области

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