В Екатеринбурге ранним утром горел храм

В Екатеринбурге в субботу рано утром произошёл пожар в Храме во имя Похвалы Божией Матери. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге в субботу рано утром произошёл пожар в Храме во имя Похвалы Божией Матери на Ботанике. Спасатели справились с огнём за 20 минут.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре в храме на ул. 8 Марта поступило в экстренные службы в 21 ноября в 7:07. Площадь возгорания составила 50 кв. метров. Огнём была повреждена внутренняя отделка культового сооружения.

На место происшествия выезжали три пожарные машины и 10 огнеборцев. В момент начала пожара людей в помещении храма не было.

Уже через 20 минут, в 7:26, спасатели ликвидировали открытое горение. Все работы на месте происшествия завершились в 8:11.