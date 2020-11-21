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21 ноября 2020, 10:23

В Екатеринбурге ранним утром горел храм

В Екатеринбурге в субботу рано утром произошёл пожар в Храме во имя Похвалы Божией Матери.

В Екатеринбурге в субботу рано утром произошёл пожар в Храме во имя Похвалы Божией Матери. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге в субботу рано утром произошёл пожар в Храме во имя Похвалы Божией Матери на Ботанике. Спасатели справились с огнём за 20 минут.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре в храме на ул. 8 Марта поступило в экстренные службы в 21 ноября в 7:07. Площадь возгорания составила 50 кв. метров. Огнём была повреждена внутренняя отделка культового сооружения.

На место происшествия выезжали три пожарные машины и 10 огнеборцев. В момент начала пожара людей в помещении храма не было.

Уже через 20 минут, в 7:26, спасатели ликвидировали открытое горение. Все работы на месте происшествия завершились в 8:11.

Областная газета Свердловской области

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