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21 ноября 2020, 16:16

Спасатели нашли тело одного из пропавших на Урале рыбаков

К поискам второго мужчины подключились водолазы.

К поискам второго мужчины подключились водолазы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области спасатели нашли тело одного из рыбаков, провалившихся под лёд на снегоходе недалеко от озера Шемпат в городском округе Пелым. К поискам второго мужчины подключились водолазы.

Как рассказали в пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, одного из двух мужчин обнаружили накануне вечером спасатели Ивдельского поисково-спасательного отряда. Его тело извлекли из полыньи.

Сегодня к месту проведения поисковой операции  выдвинулись водолазы службы спасения Свердловской области из Екатеринбурга и Карпинска. В общей сложности в поисках под водой задействованы шестеро водолазов. Поисковые работы осложняются сильным течением реки.

Напомним, трагедия произошла позавчера. По предварительным данным, двое мужчин на снегоходе, находясь на акватории озера Шемпат в городском округе Пелым, могли провалиться под лёд. Накануне утром для проведения поисковой операции в район предполагаемого происшествия выдвинулись спасатели ивдельского поисково-спасательного отряда Службы спасения региона. 

Областная газета Свердловской области

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