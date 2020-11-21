Спасатели нашли тело одного из пропавших на Урале рыбаков

К поискам второго мужчины подключились водолазы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области спасатели нашли тело одного из рыбаков, провалившихся под лёд на снегоходе недалеко от озера Шемпат в городском округе Пелым. К поискам второго мужчины подключились водолазы.

Как рассказали в пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, одного из двух мужчин обнаружили накануне вечером спасатели Ивдельского поисково-спасательного отряда. Его тело извлекли из полыньи.

Сегодня к месту проведения поисковой операции выдвинулись водолазы службы спасения Свердловской области из Екатеринбурга и Карпинска. В общей сложности в поисках под водой задействованы шестеро водолазов. Поисковые работы осложняются сильным течением реки.

Напомним, трагедия произошла позавчера. По предварительным данным, двое мужчин на снегоходе, находясь на акватории озера Шемпат в городском округе Пелым, могли провалиться под лёд. Накануне утром для проведения поисковой операции в район предполагаемого происшествия выдвинулись спасатели ивдельского поисково-спасательного отряда Службы спасения региона.