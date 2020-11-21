На Урале подростки украли ящик с пожертвованиями из храма

В ящике с пожертвованиями прихожан находилось около 80 тысяч рублей. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

В Свердловской области трое подростков похитили ящик с пожертвованиями из храма. Вернуть украденное помогли сотрудники Росгвардии.

Как рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области, инцидент произошёл накануне в Новоуральске. В храме преподобного Сергия Радонежского на ул. Мичурина, 26 «а» сработала сигнализация. Сообщение об этом поступило на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, которые выяснили, что трое неизвестных молодых людей похитили из храма ящик с пожертвованиями прихожан.

Одного из подозреваемых стражи порядка обнаружили в лесопарковой полосе. Юноша 2009 года рождения попытался скрыться с похищенным ящиком от автопатруля Росгвардии бегством.

Ещё двое молодых людей были задержаны позднее. Все трое злоумышленников были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, а ящик с пожертвованиями возвращён храму.

Известно, что в нём находилось около 80 тысяч рублей. Воспользоваться деньгами подростки не успели.