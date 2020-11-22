В Екатеринбурге невеста погибла в аварии за неделю до свадьбы

На месте происшествия до приезда скорой помощи погибла женщина-пассажир 1985 года рождения. Фото:

В Екатеринбурге минувшим вечером произошла дорожная авария в микрораойне Академический. В ДТП погибла женщина-пассажир, у которой через неделю должна была состояться свадьба.

Как рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, авария произошла 21 ноября около 21:32 напротив дома по ул. Академика Сахарова, 47. По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo ехал по ул. Академика Сахарова от ул. Чкалова в сторону ул. Вильгельма де Геннина не справился с управлением, наехал на бордюр, а затем врезался в ограждение.

На месте происшествия до приезда скорой помощи погибла женщина-пассажир 1985 года рождения. Она находилась на заднем сидении и не была пристегнута ремнём безопасности. Прибывшие медики осмотрели второго пассажира - мужчину 1980 года рождения. От госпитализации он отказался.

По данным сообщества «Инцидент Екатеринбург» во ВКонтакте, в аварии погибла невеста, вместе с ней в машине ехал и её жених. Свадебное торжество было намечено на 28 ноября.

Известно, что за рулём находился мужчина 1988 года рождения. В результате аварии он получил проникающее ранение грудной клетки и был доставлен в больницу. Его водительский стаж составляет 13 лет. Ранее он 8 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Для установления предварительных причин аварии на место происшествия выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга. Окончательная причина аварии будет установлена в ходе начавшегося расследования.