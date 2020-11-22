Темы дня

Общество / Происшествия
22 ноября 2020, 10:22

В Екатеринбурге невеста погибла в аварии за неделю до свадьбы

Авария в Академическом

На месте происшествия до приезда скорой помощи погибла женщина-пассажир 1985 года рождения. Фото:

В Екатеринбурге минувшим вечером произошла дорожная авария в микрораойне Академический. В ДТП погибла женщина-пассажир, у которой через неделю должна была состояться свадьба.

Как рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, авария произошла 21 ноября около 21:32 напротив дома по ул. Академика Сахарова, 47.  По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo ехал по ул. Академика Сахарова от ул. Чкалова в сторону ул. Вильгельма де Геннина не справился с управлением, наехал на бордюр, а затем врезался в ограждение.

На месте происшествия до приезда скорой помощи погибла женщина-пассажир 1985 года рождения. Она находилась на заднем сидении и не была пристегнута ремнём безопасности. Прибывшие медики осмотрели второго пассажира  - мужчину 1980 года рождения. От госпитализации он отказался.

По данным сообщества «Инцидент Екатеринбург» во ВКонтакте, в аварии погибла невеста, вместе с ней в машине ехал и её жених. Свадебное торжество было намечено на 28 ноября.

Известно, что за рулём находился мужчина 1988 года рождения. В результате аварии он получил проникающее ранение грудной клетки и был доставлен в больницу. Его водительский стаж составляет 13 лет. Ранее он 8 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Для установления предварительных причин аварии на место происшествия выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга. Окончательная причина аварии будет установлена в ходе начавшегося расследования.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.11.2020, 11:20 / Общество
Православные верующие встречают день иконы Божией Матери «Скоропослушница»
22.11.2020, 10:43 / Политика
Озвучены первые данные по явке на довыборах в гордуму Екатеринбурга
22.11.2020, 10:22 / Общество
В Екатеринбурге невеста погибла в аварии за неделю до свадьбы
22.11.2020, 09:41 / Общество
В Екатеринбурге муж пациентки с коронавирусом напал на врачей скорой помощи
22.11.2020, 09:10 / Политика
В Екатеринбурге проходят довыборы в городскую думу