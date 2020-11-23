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23 ноября 2020, 08:28

В Каменске-Уральском из горящего цеха эвакуировали 30 человек

пожарные

На место происшествия выехали 30 спасателей на девяти пожарных машинах. Фото: Галина Соловьёва.

В ночь на 23 ноября в Каменске-Уральском произошёл пожар в цехе по обработке насосно-компрессорных труб на улице Лермонтова. Эвакуировано 30 человек.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 0:52. На место происшествия выехали 30 спасателей на девяти пожарных машинах. Однако ещё до прибытия пожарно-спасательных подразделений работникам предприятия удалось справиться с огнём.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в цехе загорелись электрокабели в электрощитовой. Площадь возгорания составила 1 кв. м. Пострадавших нет.

Областная газета Свердловской области

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