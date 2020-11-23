В промзоне Екатеринбурга полыхал склад

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В Екатеринбурге по адресу ул. Артинская, 37 загорелась кровля производственного здания. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 14:18. Отмечается, что в момент пожара в здании не было людей, поэтому никто не пострадал.

На тушение пожара привлекались 58 человек личного состава и 18 единиц спецтехники. Огнеборцам удалось справиться с огнём за полчаса - открытое горение было ликвидировано в 14:51. Сейчас ведётся проливка сгоревших конструкций. Причина возгорания устанавливается.