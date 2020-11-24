На Урале изъяли пять тысяч литров антисептика, которым отравились жители Якутии: возбуждено уголовное дело

Опасный антисептик изготавливался и хранился в специально оборудованном цехе в одном из посёлков Сысертского района. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, изготавливавшего и продававшего опасный антисептик. Число жертв отравления им возросло до восьми.

По данным пресс-службы СУ СКР по Свердловской области, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В совершении преступления подозревается 44-летний индивидуальный предприниматель (ИП Калинина А.В).

По версии следствия, подозреваемый бизнесмен орудовал с апреля по ноябрь 2020 года. Опасный антисептик изготавливался и хранился в специально оборудованном цехе в одном из посёлков Сысертского района.

Напомним, как сообщала «Областная газета», ранее стало известно, что в Республике Саха (Якутия) девять человек отравились спиртосодержащим антисептиком, произведённым в Свердловской области. Трагедия произошла 19 ноября в селе Томтор (Таттинский район).

По предварительным данным, местные жители приобрели 18 ноября в магазине «Баай Ас» пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом «Кожный антисептик для обработки рук» и выпили её. Семеро из девяти отравившихся скончались.

Позднее стало известно о ещё одной жертве отравления. По данным управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), 21 ноября скончался житель села Угоян Алданского района. Как показало расследование, погибший также приобрёл антисептик того же производителя объёмом один литр в городе Алдан и выпил его.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области уже проверили и озвучили результаты лабораторных исследований кожного антисептика для обработки рук. Содержание метилового спирта в нём составляет от 62 до 69% в разных пробах при максимально допустимом значении в 3,5%.

Сейчас спиртосодержащую жидкость изымают из оборота. На текущий момент в торговых точках и различных организациях выявлено и арестовано 317 литров антисептика в таре ёмкостью от 100 мл до 5 литров. Кроме того, совместно с органами полиции арестовано 4879 литров продукции и сырья, обнаруженные при проведении надзорного мероприятия непосредственно в цехе ИП Калинина в посёлке Октябрьском.

Также санитарными врачами уже установлены дистрибьюторы, занимающиеся реализацией жидкости в других регионах. Информация направлена в органы Роспотребнадзора в соответствующих субъектах РФ для принятия необходимых мер.

Кроме того, информация о продукции направлена в адрес заместителя губернатора Свердловской области, курирующего социальную сферу, а также в региональное министерство промышленности и науки. Медицинские, образовательные и прочие социальные учреждения и промышленные предприятия проинформируют об опасности антисептика, а также о необходимости её выявления и обеспечения хранения в местах ограниченного доступа.

В рамках уголовного дела следователем СКР проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления.