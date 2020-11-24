В Среднеуральске спасатели эвакуировали рыбака с озера Исетское

Мужчину удалось обнаружить с помощью прожекторов и звуковых сигналов. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Свердловские спасатели эвакуировали рыбака с озера Исетское. Под мужчиной начал трескаться лёд.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошёл минувшей ночью. Тревожное сообщение поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу Среднеуральска в 2:43. 33-летний мужчина, находившийся на озере Исетском, позвонил по телефону и сообщил, что под ним трескается лёд.

На помощь рыбаку отправились спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Мужчину удалось обнаружить с помощью прожекторов и звуковых сигналов: он находился на расстоянии одного километра от берега. К нему выдвинулись по льду спасатели в гидрокостюмах и спасательных жилетах. К этому времени рыбака также обнаружили сотрудники полиции. В итоге мужчину благополучно доставили на берег. Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась. После профилактической беседы его передали сотрудникам полиции.

В МЧС напомнили, что выход на лёд толщиной менее 10 см опасен. Кроме того, Среднеуральское, Рефтинское, Белоярское и Волчихинское водохранилища представляют опасность даже в лютые морозы: из-за сбросов горячей воды с гидроэлектростанций поведение льда на этих водоёмах может быть непредсказуемым. За выход на лёд под запрещающие аншлаги предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей.

Добавим, что, несмотря на предупреждения спасателей и тонкий лёд, свердловские рыболовы уже открывают зимний сезон. С начала ледостава в регионе уже произошло несколько ЧП. В конце прошлой недели двое мужчин на снегоходе провалились под лёд на акватории озера Шемпат в городском округе Пелым. Тело одного из рыбаков спасатели уже обнаружили. В выходные к поискам второго мужчины подключились водолазы.