В Екатеринбурге полиция проверяет информацию о вырубке деревьев в Шарташском лесопарке

Неизвестные вырубили деревья, которые росли на юго-восточном берегу озера. Фото: Павел Ворожцов

В уральской столице полиция проверяет информацию по сообщениям о вырубке деревьев в Шарташском лесопарке. Высадить новые деревья планируется предстоящей весной.

О происшествии на юго-восточном берегу Шарташа сообщил накануне в социальных директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин.

«У нас в лесопарке произошло происшествие, которое потрясло меня до глубины души, потрясло даже не как директора лесопарка, а как просто горожанина и человека, который любит и знает Шарташ», - написал директор лесопарка на своей странице в Facebook.

По его словам, неизвестные вырубили деревья, которые росли на берегу озера в районе школы виндсёрферов и площадки, где сейчас устанавливают фигуры животных. Факт вырубки был зафиксирован инспекторами ГБУ СО «Шарташский лесной парк», а информация была передана в полицию.

«На сегодняшний день не хочу пока голословно кого-то обвинять, но мы обладаем некоторой информацией, которую тоже намерены передать в полицию... Будем разбираться!», - отметил Артур Зиганшин.

«Полиция проверит информацию, опубликованную в СМИ. В случае выявления нарушений законодательства органы внутренних дел примут меры в рамках своей компетенции», - сообщили в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

«Скорей всего это «ива ломкая» или «шарообразная», в народе известна как ракита. Думаем весной провести общественную акцию и высадить здесь новые деревья», - добавил директор лесопарка.