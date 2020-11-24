Темы дня

Общество / Происшествия
24 ноября 2020, 14:00

В Екатеринбурге полиция проверяет информацию о вырубке деревьев в Шарташском лесопарке

Неизвестные вырубили деревья, которые росли на юго-восточном берегу озера.

Неизвестные вырубили деревья, которые росли на юго-восточном берегу озера. Фото: Павел Ворожцов

В уральской столице полиция проверяет информацию по сообщениям о вырубке деревьев в Шарташском лесопарке. Высадить новые деревья планируется предстоящей весной.

О происшествии на юго-восточном берегу Шарташа сообщил накануне в социальных директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин.

«У нас в лесопарке произошло происшествие, которое потрясло меня до глубины души, потрясло даже не как директора лесопарка, а как просто горожанина и человека, который любит и знает Шарташ», - написал директор лесопарка на своей странице в Facebook.

По его словам, неизвестные вырубили деревья, которые росли на берегу озера в районе школы виндсёрферов и площадки, где сейчас устанавливают фигуры животных. Факт вырубки был зафиксирован инспекторами ГБУ СО «Шарташский лесной парк», а информация была передана в полицию.

«На сегодняшний день не хочу пока голословно кого-то обвинять, но мы обладаем некоторой информацией, которую тоже намерены передать в полицию... Будем разбираться!», - отметил Артур Зиганшин.

«Полиция проверит информацию, опубликованную в СМИ. В случае выявления нарушений законодательства органы внутренних дел примут меры в рамках своей компетенции», - сообщили в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

«Скорей всего это «ива ломкая» или «шарообразная», в народе известна как ракита. Думаем весной провести общественную акцию и высадить здесь новые деревья», - добавил директор лесопарка.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.11.2020, 14:05 / Политика
В Свердловской области реорганизуют Управление ЗАГС
24.11.2020, 14:00 / Общество
В Екатеринбурге полиция проверяет информацию о вырубке деревьев в Шарташском лесопарке
24.11.2020, 13:24 / Общество
В Среднеуральске спасатели эвакуировали рыбака с озера Исетское
24.11.2020, 13:02 / Общество
Коронавирусом заразились ещё 24 326 россиян
24.11.2020, 13:01 / Политика
В Свердловской области открылся Центр управления регионом