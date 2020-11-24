В школьной столовой на Урале нашли просроченные булочки

В одной из школ Свердловской области учеников кормили просроченными булочками. Фото: Павел Ворожцов

В одной из школ Свердловской области учеников кормили просроченными булочками. Наказание понесли школьная столовая и ООО «Комбинат школьного питания».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, нарушения при обеспечении детей горячими обедами выявлены в школьной столовой МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. Ю.А. Гагарина» в Туринске. К административной ответственности за реализацию хлебобулочных изделий с истекшим сроком годности привлечена организация ООО «Комбинат школьного питания», обеспечивающая детей горячим питанием.

Как выяснилось в ходе проверки, в школьной столовой хранились предназначенные для питания детей хлебобулочные изделия с истекшим сроком годности. Сотрудниками предприятия не осуществлялся контроль за сроками пищевых продуктов.

Прокуратура Туринского района возбудила дело по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ ("Нарушение изготовителем, продавцом требований технических регламентов") в отношении ООО «Комбинат школьного питания» и заведующей производством школьной столовой.

По результатам рассмотрения постановлений прокуратуры организация оштрафована на 100 тыс. рублей, а заведующая производством – на 10 тыс. рублей. Постановления о назначении административного наказания в законную силу не вступили.

Кроме того, прокуратура внесла руководству предприятия представление с требованием устранить выявленные нарушения. Виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.