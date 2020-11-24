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24 ноября 2020, 17:40

Полиция объявила награду в миллион рублей за помощь в раскрытии двойного убийства в Нижнем Тагиле

убийство в Нижнем Тагиле

К убийству может быть причастен мужчина славянской внешности, возрастом 30-35 лет. Фото: предоставлено Валерием Горелых.

В Свердловской области полиция объявила награду за помощь в поимке убийцы матери и ребёнка в Нижнем Тагиле. За информацию о преступнике пообещали один миллион рублей.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сыщики уголовного розыска продолжают работу по раскрытию жестокого убийства в Нижнем Тагиле 36-летней женщины и её 12-летней дочери. Преступление, о котором идёт речь, было совершено 20 октября 2018 года в одной из квартир  по проспекту Ленинградскому, 87.

«Из квартиры потерпевших был похищены ноутбук «Lenovo G-580» в корпусе чёрного цвета и планшет «Samsung SM-T210». Тому, кто предоставит информацию, которая поможет установить личность подозреваемого, МВД гарантирует конфиденциальность и вознаграждение в размере одного миллиона рублей», - рассказал полковник Валерий Горелых.

По данным полиции, к убийству может быть причастен мужчина славянской внешности, возрастом 30-35 лет. Его приметы: среднего телосложения, лицо вытянутое, овальное, рост около 170 см. Он был одет в тёмную куртку, белую вязаную шапку. На руке у него имелась татуировка в виде восходящего солнца.

Сообщить о подозреваемом можно по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области: 8(343) 358-71-61.

Областная газета Свердловской области

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