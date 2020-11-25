В Екатеринбурге устраняют утечку на крупном водоводе

Ночью давление в сети в домах Пионерского посёлка понижалось. Отключений воды не запланировано. Фото: Алексей Кунилов

Ночью разлив воды произошёл в Пионерском посёлке. Причиной стало повреждение крупного водовода диаметром 600 мм.

Затопленным оказался двор дома №25 на ул. Боровая. В близлежащих домах на ул. Боровая, Советской и Данилы Зверева временно понижали давление в сети. В МУП "Водоканал" Екатеринбурга заверили, что воду отключать не планируется.

"Причина повреждения водовода выясняется. Водовод отключен, на место отправлена служба благоустройства, чтобы ликвидировать последствия затопления территории", - рассказали "Облгазете" в Водоканале.