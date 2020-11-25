На Урале передали в суд уголовное дело о смертельной аварии после свадебной вечеринки

В аварии, произошедшей после свадебной вечеринки, погибли 15-летняя девушка и 18-летний молодой человек. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело о резонансном ДТП под Кировградом. В аварии, произошедшей после свадебной вечеринки, погибли 15-летняя девушка и 18-летний молодой человек.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвинительное заключение утверждено в отношении жителя Кировграда 1998 года рождения. Его обвиняют по двум статьям УК РФ: п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения и управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц") и ст. 264.1 УК РФ ("Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения").

Напомним, авария произошла 20 июня 2020 года. После празднования свадьбы знакомых нетрезвый обвиняемый подвозил в автомобиле Opel Astra 18-летнего молодого человека и 15-летнюю девушку, приехавшую на свадьбу родственницы из Красноярска. Оба пассажира не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Вопреки ограничивающим знакам обвиняемый превысил скорость перед опасным поворотом, в результате не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево (на 24-м км автодороги посёлок Лёвиха – Кировград).

15-летняя девушка скончалась на месте аварии. 18-летний парень, несмотря на усилия врачей, умер 6 августа в больнице.

Как показало медицинское освидетельствование, в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело направлено в Кировградский городской суд для рассмотрения по существу.