На трассе Екатеринбург - Тюмень произошло смертельное ДТП с автомобилями LADA и Lexus

В результате аварии погиб водитель отечественной машины, а ехавшая с ним женщина получила травмы. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

На 78 км трассы Екатеринбург - Тюмень столкнулись легковые автомобили марок LADA и Lexus. В результате аварии погиб водитель отечественной машины, а ехавшая с ним женщина получила травмы.

По информации пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель автомобиля ВАЗ-2107 – мужчина 1951 года рождения – двигался со стороны Тюмени в Екатеринбург. При повороте налево, не убедившись в безопасности манёвра, мужчина допустил столкновение с машиной марки Lexus.

Водитель отечественного автомобиля скончался на месте от полученных травм, а его пассажирка была госпитализирована в Богдановичскую ЦРБ. Мужчина, находившийся за рулём Lexus, серьёзных увечий не получил.

Было установлено, что погибший водитель и его пассажирка - односельчане. Они направлялись из села Кунарское в село Бараба. Мужчина имел 34-летний стаж управления автомобилем. Водитель иномарки сообщил, что направлялся в город Нижневартовск, возвращался от своей матери из города Кыштым Челябинской области. Его водительский стаж составляет 26 лет.

Сотрудники Госавтоинспекции провели замеры, опросили свидетелей и участников ДТП. Причины и обстоятельства аварии уточняются.