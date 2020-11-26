На Урале предъявлено обвинение производителю антисептика, из-за которого погибли люди

Для изготовления антисептика предприниматель применял сырьё, непригодное для косметических товаров. Фото: СУ СКР по Свердловской области

На Урале предъявлено обвинение производителю опасного антисептика, которым отравились восемь жителей Якутии. Расследование уголовного дела продолжается.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, обвинение по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей") предъявлено 44-летнему индивидуальному предпринимателю.

По версии следствия, косметическая продукция «Кожный антисептик для обработки рук» производился и хранился с апреля по ноябрь 2020 года в помещении специально оборудованного цеха в одном из посёлков Сысертского района. При этом для изготовления антисептика предприниматель применял сырьё непригодное для косметических товаров.

Кроме того, обвиняемый с целью сбыта товара неправомерно выдал и использовал официальный документ, который якобы удостоверял соответствие произведённого антисептика требованиям безопасности.

Напомним, как сообщала «Областная газета», ранее стало известно, что в Республике Саха (Якутия) девять человек отравились спиртосодержащим антисептиком, произведённым в Свердловской области. Трагедия произошла 19 ноября в селе Томтор (Таттинский район).

По предварительным данным, местные жители приобрели 18 ноября в магазине «Баай Ас» пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом «Кожный антисептик для обработки рук» и выпили её. Семеро из девяти отравившихся скончались.

Позднее стало известно ещё об одной жертве отравления. По данным управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), 21 ноября скончался житель села Угоян Алданского района. Как показало расследование, погибший также приобрёл антисептик того же производителя объёмом один литр в городе Алдан и выпил его.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области уже проверили и озвучили результаты лабораторных исследований кожного антисептика для обработки рук. Содержание метилового спирта в нём составляет от 62 до 69% в разных пробах при максимально допустимом значении 3,5%. Спиртосодержащую жидкость изымают из оборота.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").