На Среднем Урале пенсионерка погибла в траншее: прокуратура начала проверку

Коммунальщики вырыли траншею для проведения работ, но не огородили опасное место. Фото: Алексей Кунилов.

В Волчанске в вырытой коммунальщиками траншее обнаружили тело пенсионерки. По данному факту организована проверка.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, накануне днём на пульт диспетчера скорой помощи поступил сигнал об обнаружении в яме на улице Почтовой женщины 1952 года рождения. Предполагается, что она погибла при падении: траншея не была огорожена и освещена.

Чтобы установить причину смерти женщины, будет проведено судебно-медицинское исследование. Прокуратура изучит его результаты. Также в ходе проверки надзорное ведомство выяснит, какая организация проводила работы по раскопке траншеи и почему её не огородили.

Предварительно установлено, что работы на месте трагедии проводит ООО «Промстройгаз». Оно занимается прокладкой труб холодного водоснабжения.