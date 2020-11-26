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26 ноября 2020, 15:26

В Екатеринбурге загорелся автосервис на Ереванской

Спасатели тушат загоревшийся автосервис

Площадь пожара составила 120 кв. м, огнём повреждены два легковых автомобиля. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Возгорание произошло в здании на Ереванской, 2б. Спасатели оперативно вынесли оттуда три газовых баллона.

Сообщение о пожаре в Екатеринбурге поступило в диспетчерскую в 13:30. До прибытия спасателей из бокса эвакуировались три человека.

"Площадь пожара составила 120 кв. м, огнём повреждены два легковых автомобиля. Распространения огня на рядом стоящие строения не допущено. 40 минут потребовалось 18 спасателям, чтобы справиться с задачей. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Областная газета Свердловской области

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