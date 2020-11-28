На Урале автомобиль рухнул с железнодорожного моста: машину с трупом случайно обнаружил лесник

Машину с трупом водителя случайно обнаружил проходивший мимо лесник. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области автомобиль Renault Logan слетел с железнодорожного моста. Машину с трупом водителя случайно обнаружил проходивший мимо лесник.

Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, по предварительным данным, автомобиль Renault Logan ехал по автодороге Полевской – Северский со стороны северной части города. В районе 2 км трассы водитель не справился с управлением, врезался в металлическое ограждение, после чего машина рухнула с моста. Мужчина погиб на месте происшествия.

Сообщение об обнаружении под железнодорожным мостом машины с телом водителя поступило в дежурную часть ОМВД России по Полевскому 27 ноября в 13:30. О происшествии сообщил местный лесник.

Полиция уже установила личность погибшего водителя. Им оказался 23-летний местный житель. Последний раз с ним общалась его бабушка: внук и пообещал приехать в гости. Стаж вождения погибшего мужчины составляет более пяти лет.

Обстоятельства смертельной аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе начавшегося следствия.