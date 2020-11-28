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28 ноября 2020, 21:41

По факту гибели замглавы Новоуральска возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Фото: пресс-служба СКР России по Свердловской области

В Свердловской области в результате стрельбы погиб заместитель главы закрытого города Новоуральска Михаил Черницкий. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла минувшей ночью на территории Алапаевского района. Предположительно, замглавы города погиб во время охоты.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Свердловской области, следственным отделом по Алапаевску по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Следователи уже нашли и изъяли оружие из которого был произведён выстрел. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Михаил Черницкий занимал должность заместителя главы администрации Новоуральского городского округа по стратегическому развитию и инвестициям. Ранее работал на разных должностях в Екатеринбурге и других городах региона. Ему было 58 лет.

Областная газета Свердловской области

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