В Ирбите минувшей ночью тушили Газель

В результате на площади 8 кв. м остались повреждены моторный отсек и кабина автомобиля. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Ирбите в ночь на 30 ноября загорелась Газель. На ул. Карла Маркса были направлены 7 спасателей на двух спецмащинах.

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую в 3:55.

"Спасатели справились с огнём в течение двух минут. В результате на площади 8 кв. м остались повреждены моторный отсек и кабина автомобиля", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Ранее в ведомстве сообщили, что с начала года на Среднем Урале полыхали 436 машин. Чаще всего возгорания транспортных средств возникают по причине неисправности узлов и механизмов. В подавляющем большинстве случаев пожар начинается в отсеке двигателя, реже - в самом салоне автомобиля, и ещё реже - в элементах ходовой части.