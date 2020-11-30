На свердловской трассе в ДТП погиб водитель, пассажир в коме

На свердловской трассе в ДТП погиб водитель, пассажир находится в коме. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

На 154 км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошло ДТП. В результате аварии один человек погиб, один находится в коме.

Предварительно установлено, что водитель Nissan X-Trail при выезде на автодорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю Scania, который следовал по трассе Екатеринбург – Серов, направляясь в сторону уральской столицы. Всё случилось накануне вечером. В результате столкновения водитель первой машины скончался, а его пассажир был госпитализирован в больницу. Сейчас он находится в коме.

На месте происшествия сотрудники ГИБДД провели осмотр, опросили очевидцев. Известно, что водитель большегруза находился в рабочей поездке, ехал в Верхнюю Пышму. При себе мужчина имел путевой лист. Режим труда и отдыха не нарушал, был трезв.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия.