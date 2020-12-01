В Красноуральске 400 жителей остались без тепла из-за аварии с грузовиком

Без тепла морозной ночью остались 26 многоквартирных домов и 26 частных. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Красноуральске грузовой автомобиль въехал в газопровод в районе ул. Дзержинского, 37, после чего произошёл пожар. Спасатели всю ночь восстанавливают газопровод и работу котельной.

Пожар был потушен оперативно, а вот восстановительные работы продлятся минимум до 8:00. Без тепла морозной ночью остались 26 многоквартирных домов и 26 частных. В них проживают 400 человек, в том числе 102 ребёнка. Жителей проинфромировали об ограничении теплоснабжения.

Кроме того, нарушена подача тепла в школу №2, детсад №8 и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда". На данный момент людей там нет.

"Администрацией МО, работниками служб жизнеобеспечения города, специалистами газовой службы принимаются все необходимые меры по восстановлению повреждённого участка газопровода. Всего задействованы 42 специалиста и 10 единиц спецтехники", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.