В Красноуральске продлили сроки восстановления теплоснабжения

Для поддержания температуры в теплоносителе котельной ночью был осуществлён подвоз горячей воды пожарными автоцистернами. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В свердловском городе продолжается восстановление газопровода, повреждённого грузовиком. Сроки завершения работ сдвинуты на восемь часов. Ожидается, что газопровод и исправная работа котельной будут восстановлены к 16:00.

Авария с грузовиком произошла накануне вечером. Была нарушена раота котельной, которая обслуживает 26 многоквартиных домов, 26 частных, а также три соцобъекта. В домах проживают 400 человек, в том числе более 100 детей. Школа №2 и детсад №8 сегодня детей не принимает.

"Для поддержания температуры в теплоносителе котельной ночью был осуществлён подвоз горячей воды пожарными автоцистернами. Всего произведено 11 рейсов", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Жители Красноуральска могут обращаться с вопросами в единую диспетчерскую по телефону: 8-34343-22220.

В восстановительных работах участвуюит более 40 специалистов и 10 единиц спецтехники.