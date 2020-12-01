В Екатеринбурге поймали банду автоугонщиков

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали семерых подозреваемых в серии краж иномарок. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали семерых подозреваемых в серии краж иномарок. Банда специализировалась на угонах корейских легковушек и японских внедорожников.

Как сообщает пресс-служба МВД РФ, предполагаемых злоумышленников задержали сотрудники областного полицейского главка совместно с оперативниками отдела уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу при силовой поддержке Росгвардии. Четверо из семерых задержанных ранее уже были судимы за аналогичные преступления.

Как установлено в ходе следствия, банда была хорошо технически оснащена: машины с сигнализацией они открывали с помощью код-грабберов и ретрансляторов сигнала бесконтактных электронных ключей. Также угонщики разработали систему конспирации: на похищенные автомобили устанавливались краденые регистрационные номера. Угнанные машины они оставляли во дворах на окраинах города, а затем продавали.

В ходе обысков изъяты электронные устройства, предназначенные для вскрытия дверей автомобилей и запуска двигателя, а также государственные регистрационные номера.

Всего известно о 12 украденных автомобилях. Общий ущерб превысил 9,5 миллиона рублей. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, на сегодняшний день обнаружены пять похищенных машин. После проведения необходимых следственных действий автомобили переданы владельцам.

Задержанным уже предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершённая организованной группой"). Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.