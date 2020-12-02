Стали известны подробности ДТП с двумя погибшими и пятью пострадавшими на Кольцовском тракте

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

1 декабря в районе 10 км Кольцовского тракта перевернулся Volkswagen Polo, в котором находились 7 человек. Установлено, что у иномарки были сильно изношенные зимние покрышки. За рулём ехал 25-летний уроженец Республики Узбекистан.

Стаж его управления автомобилями составляет 6 лет, он имеет категории В и С. Водитель до этого дважды привлекался к административной ответственности: за стоянку на пешеходном переходе и нарушение правил расположения ТС на проезжей части. У него также есть неоплаченный штраф.

Volkswagen Polo ехал по Кольцовскому тракту со стороны Екатеринбурга в сторону микрорайона Химмаш. Предварительно известно, что водитель не справился с управлением, допустил съезд с дороги и опрокидывание машины.

В результате аварии скончались две пассажирки - 27-летняя женщина и девочка. Автоинспекторы предполагают, что ребёнок сидел у женщины на коленях на заднем сидении, они не были пристёгнуты ремнями безопасности. Сзади сидела ещё одна пассажирка с ребёнкомна коленях, их вместе с двумя мужчинами-пассажирами и водителем госпитализировали в тяжёлом состоянии. Пострадавшая 7-летняя девочка доставлена в детскую больницу №9 с сочетанной травмой.

"На месте аварии работали полицейские и сотрудники МЧС, которые с помощью специального оборудования извлекали из искорёженного автомобиля погибших и пострадавших. Для установления причин ДТП на место происшествия выезжал следователь специализированного отдела по расследованию ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области. Устанавливается, в каком состоянии ехал водитель, куда направлялись граждане и кем приходились друг другу", - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.