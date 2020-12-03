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3 декабря 2020, 07:35

Под Серовом ночью произошёл взрыв на газопроводе

Взрыв на газопроводе в Новолялинском районе

Гул, похожий на взрыв этой ночью слышали жители п. Лобва и Серова. После этого небо осветило красное зарево. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Новолялинском районе произошла разгерметизация подземного магистрального газопровода "Игрим-Серов-Нижний Тагил". Его диаметр составляет 1000 мм. После этого начался пожар.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, авария произошла в лесу, в двух киломентрах от п. Красный Яр (находится между п. Лобва и Серовом) в 2:50. Сейчас на месте происшествия происходит выгорание остаточного газа, ситуацию контролируют спасатели. В Новолялинский район выехала аварийная бригада газовиков.

"Опасности для населения и окружающей среды нет. Специалисты "Газпром трансгаз Югорск" отключили повреждённый участок газопровода, на газоснабжение жителей это не повлияло. Авария локализована, возгораний леса не зафиксировано", - заверили в МЧС.

Гул, похожий на взрыв этой ночью слышали жители п. Лобва и Серова. После этого небо осветило красное зарево. Свердловчане делятся фотографиями в соцсетях.

Фото: сообщество во "ВКонтакте" "Это Серов, детка"
Областная газета Свердловской области

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Под Серовом ночью произошёл взрыв на газопроводе