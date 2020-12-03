В Нижних Сергах снят режим ЧС. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области обсудили итоги работы региональных и муниципальных властей по восстановлению инфраструктуры в Нижних Сергах, нарушенной после июльского паводка. Речь об этом шла на заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В ходе встречи глава Нижнесергинского муниципального района Валерий Еремеев заявил, что на сегодняшний день режим ЧС в муниципалитете снят. Однако мероприятия по восстановлению инфраструктуры продолжаются.

Режим чрезвычайно ситуации в Нижних Сергах действовал более 100 дней.

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что из резервного фонда регионального правительства на выплаты гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, а также оплату аварийно-восстановительных работ поступило более 77 миллионов рублей (по состоянию на 30 октября). И около 10 миллионов – из муниципальных бюджетов.

Напомним, 21 июля на Нижние Серги обрушилась большая вода – вышли из берегов сразу несколько рек. Стихия снесла на своём пути всё – многие жители лишились имущества, а некоторые и вообще крова.

Решения по ликвидации ЧС были приняты сразу же, все службы сработали оперативно, рассказывал "Облгазете" мэр Нижних Серёг Андрей Чекасин. Своевременно была создана комиссия по обследованию пострадавшей инфраструктуры, сформирован список жителей, попавших в зону подтопления.

К решению проблемы подключились губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Нижнесергинского района Валерий Еремеев, министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов и министр транспорта Василий Старков. Депутат Госдумы Зелимхан Муцоев купил жителям новые стиральные машины и оказал помощь в восстановлении храма.

Позже "ОГ" стало известно, что режим чрезвычайной ситуации, установленный в Нижних Сергах, может быть снят 15 ноября. Корреспонденты издания решили проверить эту информацию и отправились в муниципалитет, где узнали много новых интересных деталей о действиях должностных лиц в момент удара стихии.