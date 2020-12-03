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3 декабря 2020, 16:46

В Екатеринбурге разыскивают троих детей, сбежавших из реабилитационного центра

На розыск пропавших детей ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга.

На розыск пропавших детей ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга. Фото: коллаж, УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге трое детей самовольно покинули Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Октябрьского района. Их разыскивает полиция.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, розыск детей ведётся отделом полиции №6. Сергей Туканов и Алёна Попцова (оба - 2009 года рождения), а также Кира Филиппова (2007 города рождения) покинули Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних на ул. Реактивной, 19, вечером 2 декабря. С тех пор их местонахождение неизвестно.

На розыск пропавших детей ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга.

Приметы разыскиваемых:

Сергей Туканов — рост 160-165 см, плотное телосложение, волосы чёрные длинные, собраны в хвост. На момент ухода был одет в чёрную куртку с капюшоном, серые брюки и белые кроссовки.

Алёна Попцова — рост 155 см, среднее телосложение, волосы русые. На момент ухода была одета в тёмно-синюю куртку типа «норка» с белым мехом внутри с капюшоном, спортивную красную шапку и чёрные ботинки.

Кира Филиппова — рост 155 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые. На момент ухода была одета в чёрную куртку с капюшоном, белый шарф снут, серо-голубую шапку с помпоном, чёрные штаны с лампасами и чёрные кожаные угги.

О местонахождении сбежавших подростков просят сообщать по телефонам: (343) 356-42-06 или 02.

Областная газета Свердловской области

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