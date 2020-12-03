В Екатеринбурге разыскивают троих детей, сбежавших из реабилитационного центра

В Екатеринбурге трое детей самовольно покинули Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Октябрьского района. Их разыскивает полиция.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, розыск детей ведётся отделом полиции №6. Сергей Туканов и Алёна Попцова (оба - 2009 года рождения), а также Кира Филиппова (2007 города рождения) покинули Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних на ул. Реактивной, 19, вечером 2 декабря. С тех пор их местонахождение неизвестно.

На розыск пропавших детей ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга.

Приметы разыскиваемых:

Сергей Туканов — рост 160-165 см, плотное телосложение, волосы чёрные длинные, собраны в хвост. На момент ухода был одет в чёрную куртку с капюшоном, серые брюки и белые кроссовки.

Алёна Попцова — рост 155 см, среднее телосложение, волосы русые. На момент ухода была одета в тёмно-синюю куртку типа «норка» с белым мехом внутри с капюшоном, спортивную красную шапку и чёрные ботинки.

Кира Филиппова — рост 155 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые. На момент ухода была одета в чёрную куртку с капюшоном, белый шарф снут, серо-голубую шапку с помпоном, чёрные штаны с лампасами и чёрные кожаные угги.