Темы дня

Общество / Происшествия
4 декабря 2020, 07:33

В Екатеринбурге эвакуировали 200 человек из-за пожара

Пожарная машина у многоэтажного дома

Массовую эвакуацию и тушение огня проводили 14 спасателей с помощью четырёх единиц спецтехники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге накануне вечером пожар произошёл в 18-этажном доме на ул. Новгородцевой. По лестничным маршам были эвакуированы 200 жильцов, в том числе 60 детей.

Пострадавших нет. Установлено, что загорелось домашнее имущество в квартире на десятом этаже. Массовую эвакуацию и тушение огня проводили 14 спасателей с помощью четырёх единиц спецтехники.

"Проливка и разборка сгоревших конструкций завершились около 21:00. Площадь пожара составила 5 кв. м", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.12.2020, 08:29 / Общество
На проекты трёх детсадов в Академическом и одного в Солнечном выделят миллиард рублей
04.12.2020, 08:03 / Общество
В Первоуральске, Ревде и Нижнем Тагиле: план ярмарок на ближайшие дни
04.12.2020, 07:33 / Общество
В Екатеринбурге эвакуировали 200 человек из-за пожара
03.12.2020, 22:02 / Общество
Михаил Мишустин заявил, что губернаторы несут личную ответственность за вакцинацию от COVID-19
03.12.2020, 21:05 / Общество
В свердловской ОДКБ впервые провели биопсию опухоли головного мозга с применением микроскопа