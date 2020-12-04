В Екатеринбурге эвакуировали 200 человек из-за пожара

Массовую эвакуацию и тушение огня проводили 14 спасателей с помощью четырёх единиц спецтехники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге накануне вечером пожар произошёл в 18-этажном доме на ул. Новгородцевой. По лестничным маршам были эвакуированы 200 жильцов, в том числе 60 детей.

Пострадавших нет. Установлено, что загорелось домашнее имущество в квартире на десятом этаже. Массовую эвакуацию и тушение огня проводили 14 спасателей с помощью четырёх единиц спецтехники.

"Проливка и разборка сгоревших конструкций завершились около 21:00. Площадь пожара составила 5 кв. м", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.