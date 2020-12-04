В Екатеринбурге СКР организовал проверку после обнаружения погибшего на месте пожара

В Екатеринбурге СКР организовал проверку после обнаружения погибшего на месте пожара. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Екатеринбурге на улице Прибалтийской полыхала строительная бытовка. При разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело мужчины.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России, информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 22:05 3 декабря. К месту пожара на двух спецмашинах выезжали девять огнеборцев. В 22:25 открытое горение было ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 23:41. Обнаружено тело мужчины.

Данным инцидентом уже заинтересовались следователи – организована доследственная проверка. Как сообщили в СКР по Свердловской области, предварительно установлено, что бытовка находилась на участке, прилегающем к территории промпредприятия. Погибшим является мужчина 1958 года рождения, который осуществлял охрану продукции из дерева.

Отмечается, что при пожаре тело мужчины подверглось сильному термическому воздействию. Для установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, назначена пожарно-техническая экспертиза. По одной из рассматриваемых версий, пожар мог произойти в ходе эксплуатации обогревательного прибора.

Также продолжается проведение необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. По итогам будет принято процессуальное решение.