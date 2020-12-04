В Екатеринбурге следователи начали проверку после побега детей из реабилитационного центра

Поиски несовершеннолетних продолжаются. Фото: коллаж, УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге проводится доследственная проверка по факту ухода троих детей из социально-реабилитационного центра. Поиски несовершеннолетних продолжаются.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, в ходе проверки следователи выясняют обстоятельства побега. В частности, опрашиваются сотрудники социально-реабилитационного центра, родственники и знакомые пропавших подростков. Также анализируются характеристики сбежавших детей.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», вечером, 2 декабря, трое детей самовольно покинули социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних на ул. Реактивной, 19. Отделом полиции №6 разыскиваются Сергей Туканов и Алёна Попцова (оба - 2009 года рождения), а также Кира Филиппова (2007 города рождения).

Приметы разыскиваемых: Сергей Туканов — рост 160-165 см, плотное телосложение, волосы чёрные длинные, собраны в хвост. На момент ухода был одет в чёрную куртку с капюшоном, серые брюки и белые кроссовки. Алёна Попцова — рост 155 см, среднее телосложение, волосы русые. На момент ухода была одета в тёмно-синюю куртку типа «норка» с белым мехом внутри с капюшоном, спортивную красную шапку и чёрные ботинки. Кира Филиппова — рост 155 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые. На момент ухода была одета в чёрную куртку с капюшоном, белый шарф снут, серо-голубую шапку с помпоном, чёрные штаны с лампасами и чёрные кожаные угги.

До настоящего времени их местонахождение не известно. Сотрудники полиции совместно с волонтёрами продолжают искать беглецов. По имеющейся информации, детей видели в нескольких местах в Екатеринбурге.

О местонахождении сбежавших подростков просят сообщать по телефонам: (343) 356-42-06 или 02.

Процессуальное решение будет принято следователем СКР по итогам доследственной проверки.