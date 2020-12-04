На трассе Екатеринбург - Серов столкнулись три легковушки: один человек погиб

Полицейские выясняют обстоятельства и причину аварии. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

На 172 км трассы Екатеринбург - Серов произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей. В результате аварии скончался один человек, ещё пятеро получили травмы.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области, авария произошла около 18:00. Водитель автомобиля Kia - девушка 2002 года рождения - выехала на встречную полосу и допустила столкновение с машинами Ford и Duster. Один человек скончался на месте, а ещё пятеро, включая детей 13-ти и 14-ти лет, госпитализированы с травмами.

Полицейские выясняют обстоятельства и причину аварии. Движение на данном участке затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции поочерёдно пропускают транспорт в обоих направлениях.